- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți dimineața, o noua avertizare de cod galben de viscol in mai multe județe din țara. Noua avertizare de cod galben a intrat in vigoare la ora 10:00 și este valabila pana, miercuri, 1 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor in intervalul menționat…

- 25 de judete si Capitala se vor afla, pana sambata seara, sub Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, vor fi precipitatii insemnate cantitativ si se vor acumula in general intre 25 si 40 litri/mp in intervalul 27…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de precipitații insemnate cantitativ, printre județele vizate numarandu-se și Buzaul. Interval de valabilitate: 27 ianuarie, ora 10 – 28 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații sub forma de ploaie și…

- ALERTA METEO: Cod galben de ninsoare, ploi și vant puternic in Alba și alte județe, pana sambata seara. Rafale de peste 50…70 km/h si vizibilitate scazuta ALERTA METEO: Cod galben de ninsoare, ploi și vant puternic in Alba și alte județe, pana sambata seara. Rafale de peste 50…70 km/h si vizibilitate…

- Atenționare COD GALBEN de ninsori, viscol și polei in zone din Alba și alte județe din țara, pana sambata Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari Cod Galben de vreme rea pentru zona de sud a județului Alba și alte zone din țara. COD GALBEN: de joi, 26 ianuarie, ora 18.00 pana vineri…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o atentionare Cod galben de precipitatii si viscol valabila pana duminica seara in zona montana si submontana a Olteniei si Munteniei si in Carpatii Meridionali.

- Romania trece de cateva zile prin discrepanțe meteorologice. Miercuri, Capitala a inregistrat cea mai calduroasa zi din ultimii 22 de ani in luna ianuarie și in același timp 11 județe au fost vizate de o atenționare meteo Cod portocaliu de viscol, anunța Administratia Nationala de Meteorologie. In alte…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cu cod roșu de viscol puternic in Carpații Meridionali, care afecteaza 10 județe, la altitudini de peste 1.800 metri, incepand de marți seara. De asemenea, s-au emis și coduri portocalii și galbene de vreme rea, avertizarile afectand aproape…