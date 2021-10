Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa 26.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 4,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai…

- Timișoara, orașul Jimbolia și alte localitați din județul Timiș vor avea, incepand din 24 septembrie, din nou magazinele inchise de la ora 18.00, in zilele de weekend. Totodata, dupa ora 20.00, oamenii se vor deplasa doar cu declarație pe proprie raspundere. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența…

- Șase spitale din Jimbolia, Lugoj, Faget, Sannicolau Mare, Timișoara și Deta vor primi in total 317.000 de euro pentru achiziția de echipamente medicale noi. Banii vin din partea Consiliului Județean Timiș, prin programul de minimis și sunt necesari pentru aparate precum: un ecograf pentru obstetrica-ginecologie,…

- Astfel, pana la ora 16:40, in localitatile Recas, Deta, Gataia, Jamu Mare, Racovita, Denta, Topolovatu Mare, Belint, Banloc, Boldur, Moravita, Birda, Ghizela, Brestovat din judetul Timis se vor semnala vijelie, grindina, averse care vor depasi 35 litri/mp si descarcari electrice.Pana la ora 17:10, in…

