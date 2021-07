ATENȚIONARE meteo: Cod Galben de ploi torențiale în 13 județe din țară - HARTA Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuata.In intervalul menționat, in Maramureș, nordul Crișanei și al Transilvaniei și local in Moldova, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata și se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului și izolat grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp.Nota: Vremea se va menține in general instabila și in urmatoarele zile. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

