ATENȚIONARE METEO! Bacăul intră sub cod galben de ninsori și…

Admnistrația Naționala de Meteorologie a emis sambata trei alerte noi de vreme rea, incepand de sambata seara pana luni la ora 15.00. Una dintre ele vizeaza și județul Bacau, fiind anunțate ninsori și viscol timp de doua zile. Prima avertizare de Cod galben va fi in vigoare de sambata de la ora ora 23.00 pana […] Articolul ATENȚIONARE METEO! Bacaul intra sub cod galben de ninsori și viscol a fost publicat in Ziarul de Bacau .