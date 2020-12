Atenţionare MAE/Turcia: Circulaţia este restricţionată între 31 decembrie şi 4 ianuarie Autoritatile turce au prelungit masurile deja adoptate in contextul pandemiei de COVID-19 si pentru perioada 31 decembrie, ora 21,00, pana la data de 4 ianuarie 2021, ora 5,00, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.



MAE reaminteste ca, potrivit masurilor adoptate anterior, circulatia persoanelor este restrictionata in zilele de sambata si duminica, anume de vineri, ora 21,00, pana luni, ora 5,00, pe tot teritoriul Turciei, precum si in timpul saptamanii, de luni pana vineri, in intervalul orar 21,00-5,00.



