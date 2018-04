Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Turcia la Istanbul c în contextul celebrrii zilei de 1 mai 2018 exist posibilitatea organizrii unor demonstraii în Piaa Taksim. Din motive de siguran autoritile din Istanbul nu...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 Mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim, informeaza un comunicat al MAE.Din motive de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 Mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim, informeaza un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat intreruperea activitații cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai 2018, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim. Din motive de siguranta, autoritatile din Istanbul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai 2018, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat intreruperea activitatii cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca serviciul grec de meteorologie a declarat cod galben de vreme nefavorabila...