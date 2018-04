Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care revin in Romania din minivacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea cresterii timpilor de asteptare pentru achitarea taxei de pod, la Ruse, pentru ziua de 1 mai.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza românii care revin în România din minivacanta petrecuta în Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea cresterii timpilor de asteptare pentru achitarea taxei de pod, la Ruse, pentru

- Aglomerație la intrarea in țara dinspre Bulgaria, dupa mini-vacanța de 1 mai. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un avertisment, aratand ca peste 5.000 de autoturisme au ieșie din țara, pe la Vama din Ruse, și revin in Romania din mini-vacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia. Astfel,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care revin in Romania din mini-vacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista premisele ca pe 1 mai, la iesirea din Bulgaria prin Ruse, la taxa de pod, sa fie mariti timpii de asteptare la trecerea prin punctul de frontiera catre…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii români care revin în România din mini-vacanța petrecuta în Bulgaria, Grecia sau Turcia ca, luând în considerare datele statistice colectate de

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care revin in Romania din minivacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea ca pe 1 mai sa se creeze aglomeratie prin PCTF Ruse

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care revin in Romania din minivacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea cresterii timpilor de asteptare pentru achitarea taxei de pod, la Ruse, pentru ziua de 1 mai.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care revin in Romania din mini-vacanța petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca, luand in considerare datele statistice colectate de autoritațile competente la data de 28 aprilie 2018, conform carora prin PCTF Ruse, in Bulgaria, au intrat…