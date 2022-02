Stiri pe aceeasi tema

- Meteo France a emis un cod portocaliu de vant si valuri inalte in nordul Frantei, ca urmare a furtunii Eunice, avertizeaza ministerul Afacerilor Externe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta. “Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca Regia autonoma a transporturilor pariziene (RATP) a anuntat o greva pentru ziua de vineri, cu asigurarea unui serviciu minim al

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…

- Parchetul national antiterorism din Franta a anuntat deschiderea unei anchete preliminare pentru “tentativa de asasinat in legatura cu o actiune terorista“, dupa explozia care a afectat un vehicul ocupat de un echipaj format din cinci francezi, la Raliul Dakar 2022, care are loc in Arabia Saudita, scrie…

- Franta preia, pentru a 13-a oara, mandatul Presedintiei semestriale a Consiliului UE. MAE saluta acest fapt, precum si obiectivele ambitioase formulate de aceasta in raport cu agenda europeana pentru urmatoarele sase luni, subsumate motto-ului „Relansare, Forta, Apartenenta”. ”Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie si Hidrologie,ca in perioada 7-8 decembrie, o parte insemnata a teritoriului va fi afectata de…