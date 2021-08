Atenționare MAE pentru călătoriile în Spania: Coduri portocaliu și galben de caniculă, ploi torențiale, vânt și furtuni Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis, pentru marti si miercuri, coduri portocaliu si galben de canicula, ploi torentiale, vant si furtuni. Potrivit unui comunicat MAE, pentru 24 august sunt anuntate: – Cod galben de canicula (cu temperaturi de pana la 39 grade C) si vant de coasta (forta 7) pentru Galitia;– Cod galben de ploi pentru comunitatile Aragon, Catalonia si Comunitatea Valenciana;– Cod galben de furtuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

