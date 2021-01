Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, precizari suplimentare cu privire la intrarea in Franta, dupa ce autoritatile au transmis noi clarificari. Astfel, pe langa testul negativ de coronavirus se mai cere izolarea pe o perioada de 7 zile, efectuarea unui test la finalul acestei…

- In continuarea informațiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile franceze au revenit cu clarificari și informații suplimentare. Astfel,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 24,3% anul trecut, la 11,96 milioane, cel mai sever declin anual de cand se publica aceste date, in timp ce Romania a raportat o diminuare cu 21,8%, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Cele cinci țari din UE care au inregistrat creșteri ale pieței auto in noiembrie, in ritm anual, sunt Irlanda, Cipru, Grecia, Romania si Danemarca. In țara noastra, inmatricularile de autoturisme au crescut cu 1,2%, la 13.253 de unitați. Vanzarile din Marea Britanie si Franta au scazut cu aproximativ…

- Piata auto europeana a scazut in luna noiembrie, pentru a doua luna la rand, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania s-a numarat printre cele cinci piete care au inregistrat cresteri, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni…

- Piata auto europeana a scazut in luna octombrie, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania a fost tara unde vanzarile de automobile au inregistrat cel mai puternic ritm de crestere, arata cifrele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni…

- Facebook lanseaza joi, la nivel european, noul sau serviciu Facebook Dating pentru a ajuta cat mai multi oameni sa isi gaseasca perechea potrivita prin intermediul lucrurilor pe care le au in comun, precum interese, evenimente si grupuri. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, de la…