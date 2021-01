Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea in vigoare a restricțiilor pentru intrarea in Anglia a fost amanata pentru luni, 18 ianuarie, anunța Ministerul, Afacerilor Externe, citat de hotnews . „In continuarea precizarilor transmise cu privire la noile condiții de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile britanice au revenit cu informatii suplimentare privind data de intrarea in vigoare a noilor conditii de intrare in Marea Britanie si privind cerintele in cazul testarii pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Noile masuri se vor aplica…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile britanice au revenit cu informatii suplimentare privind data de intrarea in vigoare a noilor conditii de intrare in Marea Britanie si privind cerintele in cazul testarii pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Noile masuri se vor aplica…

- Toate persoanele care calatoresc in Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu conditia prezentarii unui test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum trei zile anterior. Sunt acceptate testele moleculare, de tip PCR sau tehnologii derivate, LAMP (amplificare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza, intr-un comunicat dat publicitații astazi, ca autoritațile britanice au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri vor intra in vigoare…

- Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile britanice, persoanele care calatoresc in Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu condiția prezentarii unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul Angliei.…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile britanice au introdus noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de Covid-19. Noile masuri vor intra in vigoare pe 15 ianuarie 2021, ora 4.00 a.m. (ora locala),…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile britanice au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de COVID-19. Este vorba despre obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavrus…