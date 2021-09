Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo a fost emisa in Insulele Sporade, nordul Insulei Evia, Thessalia, Grecia Centrala, vestul Insulei Creta, Macedonia centrala si in vestul regiunii Peloponez.In seara zilei de joi, 9 septembrie, sunt posibile furtuni pe mare, in nordul Marii Egee.,,Totodata, conform informațiilor comunicate…

- Vize electronice pentru magistrati afgani Foto: Arhiva Doua asociatii din justitie solicita Ministerului român de Externe sa acorde imediat vize în format electronic tuturor magistratilor afgani a caror viata este pusa în pericol. Asociatia Forumul Judecatorilor din…

- Reguli pentru pasagerii care sosesc pe Aeroportul Henri Coanda Foto: Arhiva Începând de astazi, 13 iulie, toti pasagerii care sosesc pe Aeroportul Henri Coanda, din tari aflate pe lista galbena, pot utiliza fluxul verde (fara control DSP) daca prezinta un certificat…

- Avertizare de calatorie in Grecia, insula Kefalonia Foto: Adriana Tudose / RRA Ministerul de Externe îi anunța pe românii care se afla sau vor sa calatoreasca în Grecia ca autoritațile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, unde a izbucnit un incendiu puternic.…

- Cetatenii straini, inclusiv cei romani, care intra in Grecia pe baza certificatului digital european COVID-19, vor fi testati prin sondaj la punctele de granita. Precizarea apartine Ministerului de Externe, care a corectat astfel o eroare de traducere la Ambasada tarii noastre la Atena privind normele…