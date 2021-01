Atenționare MAE de ploaie și ninsoare în Bulgaria Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, duminica si luni, intreaga suprafata a teritoriului acestui stat va fi afectata de caderi abundente de precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare. MAE arata, intr-un comunicat transmis, duminica, AGERPRES, ca pentru Bulgaria au fost emise urmatoarele coduri de atentionare meteorologica: Cod portocaliu pentru caderi abundente de precipitatii sub forma de ninsoare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

