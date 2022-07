Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ca cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair. Greva va avea loc in fiecare saptamana, de luni pana joi, incepand cu 8 […] The post Atenționare MAE de calatorie in Spania. Insoțitorii de zbor ai companiei Ryanair au prelungit greva pana in ianuarie 2023 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .