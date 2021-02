Atenționare MAE: Cod roșu de zăpadă, îngheț și viscol în Olanda Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Olanda ca, potrivit informatiilor publicate de autoritatile olandeze, in perioada 6 – 8 februarie, a fost emis un cod rosu de zapada, inghet si viscol, premergator furtunii de zapada Darcy. In cursul zilei de duminica stratul de zapada poate atinge 20 cm si se pot forma troiene de zapada. De asemenea, este prognozat viscol, de natura a reduce vizibilitatea cu pana la 50 mai precizeaza MAE. „Conditiile meteo nefavorabile pot duce la intarzieri si anulari de zboruri pe toate aeroporturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

