Atenționare hidrologigă / Cod galben de inundații Eveniment Atenționare hidrologiga / Cod galben de inundații aprilie 18, 2023 09:34 Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o atenționare hidrologica Cod galben de inundații avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele zile. Astfel, pana miercuri, 19.04.2023, ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Bega – bazin amonte S.H. Faget si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Faget – amonte S.H. Chizatau (judetul Timis), Timis – bazin amonte S.H. Sadova si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sadova, Barzava,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

