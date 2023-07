Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța furtuni in intervalul urmator. Meteorologii au emis Cod portocaliu și galben de vreme rea in aproape toate regiunile țarii. Prin intermediul unei avertizari COD GALBEN, emise miercuri dimineața, pentru intervalul 26 iulie, ora 10:00 – 27 iulie, ora 02:00, Administrația Naționala de Meteorologie…

- Meteorologii atrag atenția ca in mai multe zone ale țarii, incepand cu dupa-amiaza zilei de marți, vor aparea fenomene specifice instabilitații atmosferice. Sunt anunțate ploi torențiale, dar și vijelii, descarcari electrice și caderi de grindina. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie…

- Luni, valul de caldura se va extinde in vestul, sudul și parțial in estul țarii, unde vor fi temperaturi de pana la 37 de grade, iar de marți canicula se va intensifica și va cuprinde toata țara, in timp ce miercuri va persista la intensitate mare in sudul, estul și parțial in centrul țarii, au anunțat…

- Vești de ultima ora de la Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii prognozeaza episoade cu instabilitate atmosferica, motiv pentru care s-au emis avertizari meteo. Peste 30 de județe ale țarii se vor afla, timp de mai multe ore, sub incidența unor avertizari de vreme severa. Meteorologii…

- Manifestarile specifice instabilitații atmosferice nu vor lipsi din peisaj nici marți, in unele zone ale țarii. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o atenționare COD GALBEN, ce va intra in vigoare la ora 12. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, prin intermediul acestei atenționari…

- Meteorologii anunța noi manifestari specifice instabilitații atmosferice, in mai multe zone din țara, in perioada urmatoare. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața o informare meteo și o atenționare tip COD GALBEN, de instabilitate atmosferica. Informare meteo pana miercuri,…

- In Capitala, incepand din orele dupa-amiezii vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, potrivit prognozei meteo speciale emise de Administratia Nationala de Meteorologie.Pana luni dimineata la ora 10:00, in Capitala ploile vor…

- Cele mai recente informații ce vin de la meteorologi indica faptul ca, in orele urmatoare, vor fi episoade cu vreme instabila. Sunt prognozate ploi torențiale, descarcari electrice, dar și grindina și posibile vijelii. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, un COD GALBEN,…