- Vremea va fi foarte calda pentru aceasta perioada din an, in urmatoarele zile. Iarna nu se va mai arata nici in urmatoarele saptamani, a anunțat Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 31 ianuarie 2020, un cod portocaliu de ninsori si vant viscolit, mai ales in zona de munte a judetului Cluj! Intra in vigoare de la ora 17:00.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Ninsorile iși fac apariția in cateva zone din Romania! Cum va fi vremea in Capitala in perioada dintre 27-29 decembrie și care sunt maximele și minimele? Prognoza meteo pentru Capitala: 27-29 decembrie 2019 Administrația…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat informarea meteo emisa duminica, extinzand alerta de ploi puternice si lapovita pana joi. De asemenea, metereologii anunta cod galben de viscol si zapada pentru zona montana din 17 judete.

- Mai multe atenționari de Cod galben de ceața și burnița au fost emise, vineri, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), acestea fiind valabile in urmatoarele ore, in mai multe zone din țara.

- Mai multe atentionari nowcasting de Cod galben de ceata si, izolat, chiciura, au fost emise, marti seara, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru localitati din noua judete, valabile pe parcursul urmatoarelor ore.

- Atenționari de Cod galben de ceața și vant puternic au fost emise, marți dimineața, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru urmatoarele ore, in mai multe zone din țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de vreme severa. Mai mjulte județe din țara vor fi lovite de ploi torențiale cu rafale de vant de 100 de milometri pe ora.