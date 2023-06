Atenționare de la CFR Călători. Tentativă de fraudă online în numele companiei Informatii despre un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, circula in aceste zile in mediul online, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa. „In mediul online circula informatii despre un fals concurs privind castigarea unui card cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim. Atentionam pasagerii ca CFR Calatori sau CFR S.A. nu au organizat un astfel concurs si nu au in derulare nicio campanie de promovare pentru oferirea unui card cadou de calatorie. Aceasta campanie de promovare este o tentativa de frauda informatica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informatii despre un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, circula in aceste zile in mediul online, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa. "In mediul online circula informatii despre un fals concurs privind castigarea unui card…

- Informatii despre un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, circula in aceste zile in mediul online, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa.

- Informatii despre un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, circula in aceste zile in mediul online, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa.

- "In mediul online circula informații despre un FALS concurs privind caștigarea unui card cadou de transport pe calea ferata, la un preț minim. Atenționam pasagerii ca CFR Calatori sau CFR SA nu au organizat un astfel concurs și nu au in derulare nicio campanie de promovare pentru oferirea unui card…

- CFR Calatori avertizeaza sambata calatorii asupra un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, care circula in aceste zile in mediul online, informeaza Agerpres."In mediul online circula informatii despre un fals concurs privind castigarea unui card…

- Informatii despre un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, circula in aceste zile in mediul online, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa.

- Informatii despre un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, circula in aceste zile in mediul online, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa.

- CFR Calatori atentioneaza ca in mediul online circula informatii despre un FALS concurs privind castigarea unui card cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim."Atentionam pasagerii ca CFR Calatori sau CFR SA nu au organizat un astfel concurs si nu au in derulare nicio campanie de promovare…