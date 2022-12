Atenţionare de ceaţă în 12 judeţe din Dobrogea, Moldova şi Muntenia Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri seara, mai multe atentionari Cod galben de ceata care vizeaza 12 judete din Dobrogea, Moldova si Muntenia, valabile in orele urmatoare. Potrivit ANM, pana sambata la ora 2:00, in judetele Constanta si Tulcea, se va semnala local ceata, care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri. De asemenea, pana la ora 23:00, in zona joasa a judetului Bacau, respectiv in localitatile Bacau, Onesti, Buhusi, Sascut, Balcani, Poduri, Racaciuni, Helegiu, Margineni, Blagesti, Parjol, Cleja, Manastirea Casin, Beresti-Tazlau,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 a intrat in dezbatere parlamentara de cateva zile.Cum infrastructura este una dintre marile probleme ale județului, incepem prin prezentarea proiectelor care apar in bugetul Ministerul Transporturilor. Lista proiectelor de interes pentru Iași: modernizare drum…

- Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare, informeaza Administrația Prezidențiala. Astfel, in semn de apreciere pentru rezultatele deosebite avute de-a lungul timpului, pentru excelenta cu care a asigurat un act medical de…

- Paul Surugiu, alias Fuego este solistul roman recordman absolut al spectacolelor dedicate Craciunului și sarbatorilor de iarna. Artistul a impodobit deja bradul de Craciun caci in luna ce urmeaza nu va da pe acasa. Nu mai puțin de 25 de spectacole are solistul deja stabilite, lista urmand sa fie definitivata…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca demareaza acțiunea de depistare activa a tuberculozei in județele Botoșani, Constanța, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui. Romania se situeaza in continuare pe unul dintre locurile fruntațe in Europa la numarul de cazuri de tuberculoza,…

- Ministerul Sanatatii demareaza actiunea de depistare activa a tuberculozei in judetele Botosani, Constanta, Galati, Iasi, Maramures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, in cadrul Programului Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania". Suma…

- Brașovul va avea o noua creșa , moderna și prietenoasa cu mediul. Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a semnat inca 30 de contracte de finanțare, prin PNRR, pentru construcția de creșe. Una dintre aceste creșe va fi construita in Brașov. Aici va fi amenajata o creșa…