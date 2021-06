Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari si cozi de autovehicule la punctele de control rutier de la granita cu Bulgaria,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Administratia Nationala elena a Functionarilor Publici si Confederatia Generala a Lucratorilor din Grecia au anuntat organizarea unei greve generale, cu o durata…

- Documente de vaccinare in limba engleza ori teste facute cu cel mult 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul elen sunt doar cateva dintre condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care vor sa intre in Grecia. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 14 mai 2021 și se aplica pana…

- Cozi de autoturisme s-au format, sambata dupa amiaza, la mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granita de vest si de pe cea de sud, la Nadlac II, Petea si Giurgiu, timpul de asteptare pentru soferii de autoturisme depasind, in medie, jumatate de ora.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au emis o avertizare de fenomene meteo intense, care vor afecta in principal insulele Ciclade, Dodecanese, Creta si, partial, regiunile sudice ale Greciei continentale,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani aflati in Grecia ori care intentioneaza sa calatoreasca in aceasta tara ca autoritatile au emis o avertizare de fenomene meteo intense pana...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale au emis o prognoza de fenomene meteo puternice generate de prezenta unui front atmosferic de vreme rea, caracterizata de precipitatii insemnate,…