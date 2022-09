Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca in Parcul National Boemia Elvetiana, din regiunea D iacute;n, s a produs un incendiu de vegetatie, care afecteaza circa 1000 hectare de padure. Autoritatile cehe…

- MAE, atentionare de calatorie pentru romanii care merg in Spania. Au fost emise coduri roșu și portocaliu de canicula Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, comunitațile autonome Andaluzia și Extremadura,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, comunitatile autonome Andaluzia si Extremadura, ca Agentia Meteorologica de Stat AEMET a emis coduri rosu si portocaliu de canicula, pentru perioada 25 26 iulie 2022.Potrivit…

- In cazul in care aveți planuri de calatorie in Spania, e bine sa aveți in vedere informațiile ce vin de la Ministerul roman de Externe. E vorba despre detalii transmise prin intermediul unei atenționari de calatorie, ce vizeaza prelungirea grevei insoțitorilor de zbor ai unei companii aeriene. Mai exact,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritațile portugheze au emis o atenționare meteorologica privind temperaturi extreme, in special pentru zona continentala, cu valori cuprinse intre 42°…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Portugalia ca autoritatile portugheze au emis o atentionare meteorologica privind temperaturi extreme, in special pentru zona continentala, cu valori cuprinse intre 42deg; si…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie in Franța din cauza unei greve in aeroporturile din Paris care ar putea produce perturbari semnificative ale curselor aeriene. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca…

- MAE: Atenționare de calatorie pentru romanii care vor sa ajunga in Grecia prin Serbia – Macedonia de Nord. Condiții, taxe, prețuri MAE informeaza cetațenii romani care intenționeaza sa tranziteze Macedonia de Nord, avand ca destinație Grecia, ca in perioada sezonului estival 2022 se preconizeaza timpi…