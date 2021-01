Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca, in conformitate cu datele publicate de Institutul local de Meteorologic si Hidrologic, pentru zilele de marti si miercuri, au fost emise cod rosu pentru Regiunea Vasternorrland si cod portocaliu pentru partea nordica a Regiunii Jamtland si partea […] Articolul Atentionare de calatorie: Regatul Suediei – coduri rosu, portocaliu si galben de ninsori si vant apare prima data in Monitorul de Vrancea .