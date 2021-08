Atenţionare de călătorie pentru turiștii care vizitează Bulgaria Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis coduri de canicula pentru perioada 2-3 august. Codul roșu a fost emis pentru regiunile Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora, Haskovo, Yambol, Pleven, Veliko Tarnovo și Ruse, unde temperaturile vor inregistra valori de peste 41 grade Celsius. Cod portocaliu exista in regiunile Vidin, Montana, Vrața, Sofia, Sofia-regiune, Pernik, Kjustendil, Loveci, Gabrovo, Sliven, Smolian, Kardjali, Targoviște, Razgrad,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

