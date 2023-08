Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, joi, cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Hawaii ca autoritațile americane au decretat situație de urgența in zona, ca urmare a incendiilor provocate de Uraganul Dora.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui ca sunt preconizati timpi mari de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca responsabilii aeroportului international din Catania au anuntat ca 30 din zborurile programate de pe aeroportul Catania Fontanarossa Vincenzo Bellini sunt suspendate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza vineri cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, potrivit datelor transmise de responsabilii aeroportului international din Torino, in data de 23 iulie 2023, in intervalul orar 05:45 - 08:45, spatiul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca autoritatile locale au emis un cod rosu de canicula pentru perioada 17 - 19 iulie, prognozand temperaturi cuprinse intre 40 si 47 grade Celsius pentru mai multe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru perioada 12 - 14 iulie, au fost emise coduri rosu si portocaliu…