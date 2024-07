Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au emis duminica, 30 iunie, o atenționare de calatorie in Turcia și Grecia. Turiștii sunt avertizați ca in zonele menționate sunt zeci de incendii de vegetație. Romanii care au probleme sunt sfatuiți sa ceara ajutorul ambasadelor și consulatelor Romaniei.

- Spania a invins-o pe Italia cu 1-0, in etapa a doua a Grupei B, și și-a asigurat prezența in ”optimile” EURO 2024. Lamine Yamal (16 ani) a fost integralist pentru spanioli in meciul cu italienii și a avut o prestație apreciata, scie digisport.ro .

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca autoritatile din acest stat au instituit temporar controale aleatorii la frontierele nationale terestre, maritime si aeriene, in intervalul 5 iunie (ora 14) - 18 iunie,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca autoritatile din acest stat au instituit temporar controale aleatorii la frontierele nationale terestre, maritime si aeriene, in intervalul 5 iunie (ora 14,00) - 18 iuni

- Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Vola.ro, 99% dintre respondenți spun ca au in plan o calatorie anul acesta, iar 67% dintre cei aceștia spun ca vor pleca in vacanța in urmatoarele 3 luni. Principalele țari in care iși vor petrece romanii concediul de vara sunt Spania, Italia, Romania, Grecia…

- Un nou studiu a descoperit ca unele dintre cele mai populare locuri turistice din Europa sunt, din pacate, insoțite de unele dintre cele mai grave statistici privind furturile de buzunare de pe continent, transmite Euronews.com. Conform studiului unei companii de asigurari de calatorie, Italia a ieșit…

- S-a facut un studiu. Unele dintre cele mai populare locuri turistice din Europa sunt, din pacate, insoțite de unele dintre cele mai grave statistici privind furturile de buzunare de pe continent, transmite Euronews.com . Conform studiului unei companii de asigurari de calatorie, Italia a ieșit pe primul…

- Afacerea cu care acești romani au dat lovitura dupa ce s-au intors din strainatate. Turiștii se inghesuie sa le vada satele natale din Delta Dunarii. Majoritatea locuitorilor care au muncit in Spania și Italia au revenit pe meleaguri romanești și și-au deschis afaceri profitabile. Zona este de vis,…