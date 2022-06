Atenţionare de călătorie pentru Spania: pot exista blocaje majore ale curselor aeriene operate de EasyJet Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca, pe cale aeriana, inspre și dinspre Spania, ca mai multe organizații sindicale au anunțat o greva a insoțitorilor de zbor ai companiei aeriene Easyjet, in trei intervale din iulie. In acest context, pot exista blocaje majore ale curselor aeriene operate de aceasta companie. Potrivit unui comunicat al MAE transmis vineri, greva este anuntata in perioadele cuprinse intre 1 - 3, 15 - 17 si 29 - 31 iulie, la cele 3 baze situate in Barcelona, Palma de Mallorca si Malaga. "In… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

