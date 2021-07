Pentru luni, s-au anunțat - cod rosu de canicula (36 C - 42 C) si vant (de pana la 80 km/h) pentru comunitatile Murcia si Comunitatea Valenciana;- cod portocaliu de canicula (36 C - 42 C) si vant (de pana la 80 km/h) pentru comunitatile Andaluzia si Insulele Baleare (inclusiv oscilatii ale nivelului marii de 0,7m);- cod galben de canicula (38 C) pentru comunitatile Aragon, Castilla la Mancha si Catalonia.Pentru marti se prognozeaza cod galben de vant (de pana la 80 km/h) pentru comunitatile Catalonia, Comunitatea Valenciana si Insulele Baleare.MAE recomanda cetatenilor romani sa consulte in permanenta…