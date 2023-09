Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Federația Navala Panelena a anunțat organizarea unei greve generale de 24 de ore, la toate categoriile de nave, in ziua de 13 septembrie 2023. Citește și: Un tren CFR a…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, joi, cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia, ca numeroase drumuri si autostrazi din aceasta tara au fost afectate in urma fenomenelor meteo puternice cauzate de ciclonul ‘Daniel’. Potrivit unui comunicat transmis…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este in vigoare un Cod rosu de ploi abundente, intensificari ale vantului, descarcari electrice, dupa intensificarea efectelor ciclonului Daniel.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care merg in Suedia, in contextul in care autoritatile din aceasta tara au ridicat nivelul de alerta terorista, la 4 - „amenintare mare”.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca cu avionul spre dinspre Regatul Belgiei ca, in perioada 14 15 august 2023, va avea loc o greva a pilotilor filialei Ryanair din Regatul Belgiei.Astfel, cetatenilor romani li se recomanda sa urmareasca pagina…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria, sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Grecia sau Turcia ca, pentru perioada 11 – 15 august 2023, sunt preconizați timpi mari de așteptare la frontierele bulgare. Se recomanda folosirea tuturor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale mentin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetatie (gradul 5) pentru intreg teritoriul tarii, pe fondul codului…

