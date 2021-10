Atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Italia. Ce probleme sunt în peninsulă Ministerul Afacerilor Externe a emis marți, 5 octombrie, o atentionare de calatorie pentru Italia. Atenționarea a fost emisa ca urmare a intrarii in vigoare avertizari Cod rosu, portocaliu si galben de ploi abundente, in mai multe regiuni. Potrivit MAE, Serviciul de Protectie Civila italian a emis un avertisment de cod rosu de precipitatii puternice, incepand cu 4 octombrie, pentru centrul regiunii Liguria si zona de vest din regiunea Piemonte. Fenomene meteorologice intense, pentru care s-a emis un cod portocaliu de ploi abundente, vor fi in restul teritoriului regiunilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cod roșu de ploi și inundații in Italia. MAE a emis o atenționare de calatorie pentru toți romanii care doresc sa calatoreasca in regiunea Piemonte. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca Serviciul de Protecție…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii avertizeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca țara se confrunta cu un cod rosu de precipitatii puternice, de luni, pentru centrul regiunii Liguria si zona de vest din regiunea Piemonte. Fenomene meteorologice intense,…

- Fenomene meteorologice intense, pentru care s-a emis un cod portocaliu de ploi abundente, vor fi prezente in restul teritoriului regiunilor Liguria și Piemonte, precum și in Lombardia, Emilia-Romagna și provincia autonoma Trento, se arata intr-un comunicat de presa al MAE, publicat pe site-ul instituției.A…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca in intervalul 10 – 11 august 2021, in regiunile din centru si sud se vor inregistra temperaturi foarte ridicate, cu valori de pana la 45°C. MAE anunța ca Serviciul…

- Potrivit unui comunicat MAE, frontul de aer rece va afecta predominant zonele de vest, nord si est ale Republicii Elene, dupa cum urmeaza:- vineri se vor inregistra temperaturi maxime de 44-46° C si risc foarte mare de incendii;- incepand de vineri, temperaturile vor scadea in vestul si in nordul teritoriului…

- Potrivit atentionarii, frontul depresionar va afecta in cea mai mare parte centrul si nordul Greciei, fenomenele fiind prognozate sa se manifeste mai intens in regiunile Epir, vestul si centrul Macedoniei, Tesalia, insulele Sporade si partile de nord ale regiunii Attica si insulei Evia, cel putin pana…

- Se estimeaza ca valul de caldura va dura pana vineri, 16 iulie 2021, fiind provocat de masele de aer cald provenit din zona Africii de Nord.Regiunile cele mai afectate vor fi pe continent, inclusiv in regiunea Attica si in capitala Atena, cele mai ridicate temperaturi atingand 38A°- 40A° C. In insule…

- Potrivit sursei citare, sunt asteptate cresteri ale cotelor raurilor in regiunile nord-estice, precum si posibile inundatii in zonele de coasta, pana joi, 15 iulie.De asemenea, sunt asteptate precipitatii abundente, insotite de posibile furtuni si intensificari ale vantului, in zonele muntoase din regiunile…