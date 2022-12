Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in perioada 17 - 19 decembrie, programul curselor aeriene operate de compania aeriana Lufthansa poate inregistra perturbari, si anume anulari sau amanari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Germania, unde in aceasta perioada se pot inregistra perturbari ale zborurilor operate de compania Lufthansa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca pentru 33 de departamente din nordul țarii, inclusiv zona capitalei Paris, a fost emis un cod portocaliu de zapada și polei, pentru data de 14 decembrie 2022.…

- Autoritațile franceze au emis o avertizare Cod portocaliu de zapada și polei, iar Aviația Civila a anunțat perturbari ale zborurilor pe Charles de Gaulle și Orly pentru miercuri, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla,…

- Autoritațile franceze au emis o avertizare Cod portocaliu de zapada și polei, iar Aviația Civila a anunțat perturbari ale zborurilor pe Charles de Gaulle și Orly pentru miercuri, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca miercuri este programata o greva generala in numeroase sectoare de activitate.

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca in data de 9 noiembrie 2022 este programata o greva generala in numeroase sectoare de activitate, context in care sunt posibile perturbari in activitatea aeroporturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca Institutul pentru Mare si Atmosfera IPMA a emis o prognoza meteorologica de fenomene extreme pentru Regiunea Autonoma Azore, declansate de trecerea prin arhipelag…