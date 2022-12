Atenționare de călătorie pentru Marea Britanie și Irlanda de Nord Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de calatorie pentru Marea Britanie sau Irlanda de Nord unde vremea nefavorabila afecteaza transportul aerian in perioada 12 – 13 decembrie, conform autoritaților britanice. In Marea Britanie a fost emis un cod galben de gheața și ceața pentru urmatoarele regiuni: Scoția, Londra, sud-vestul Angliei. Din cauza vremii nefavorabile și a codului meteo emis, unele zboruri au fost anulate sau au suferit intarzieri, a mai transmis MAE. Numerele de telefon indicate de MAE Cetațenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

