Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, pentru data de 30 mai 2018, a fost anuntata greva generala de 24 de ore, incepand cu ora 00:01 si pana la orele 24:00.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim. Din motive de siguranta, autoritatile din Istanbul nu…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care revin in Romania din mini-vacanța petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca, luand in considerare datele statistice colectate de autoritațile competente la data de 28 aprilie 2018, conform carora prin PCTF Ruse, in Bulgaria, au intrat…