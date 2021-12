Atenționare de călătorie pentru Grecia: căderi masive de zăpadă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, sambata, o atenționare de calatorie pentru Grecia, unde se anunța vreme severa, cu grindina și caderi masive de zapada. Cetațenii romani care sunt in Grecia sau care intenționeaza sa calatoreasca in regiune au primit o atenționare de la autoritați. Vremea rea va cuprinde intreg teritoriul elen. Meteorologii greci au emis o […] The post Atenționare de calatorie pentru Grecia: caderi masive de zapada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

