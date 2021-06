Riscul se mentine in perioada imediat urmatoare, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis vineri.In context, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de intrare in Republica Elena si sa se asigure inaintea inceperii calatoriei ca au indeplinit toate formalitatile obligatorii prevazute de legislatia elena, inclusiv completarea formularului PLF (Passenger Locator Form), in care sa mentioneze punctul de intrare pe teritoriul Greciei.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena +302106774035…