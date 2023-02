Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru Franta, unde grevele generale anuntate pentru 7 si 11 februarie ar putea duce la perturbari ale circulatiei feroviare, aeriene, in transportul public, dar si in ceea ce priveste cursele de feribot spre Marea Britanie si spre Insula Corsica. Potrivit MAE, in Franta sunt prevazute, marti, […] The post Atenționare de calatorie pentru Franța. Greve generale vor perturba circulația aeriana și feroviara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .