Atenționare de călătorie pentru Franța. Ce a anunțat MAE Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, miercuri, cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau urmeaza sa calatoreasca in Franța sa fie foarte atenți cand pleaca la drum. In 33 de departamente din Franța, aici incluzand și capitala, Paris, a fost a fost emis un cod portocaliu de zapada si polei valabil astazi. Vremea capricioasa a perturbat traficul aerian la plecarile si sosirile de pe aeroporturile Charles de Gaulle si Orly din Paris, a anuntat MAE marti seara. Pe site-ul aeroporturilor din Paris se mentioneaza ca pot fi intarzieri sau anulari ale anumitor zboruri, calatorii fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

