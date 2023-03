Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in perioada 29 - 31 martie, Asociatia Nationala a Producatorilor de Cereale va organiza activitati de protest in zona punctelor de control la trecerea frontierei Kardam…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in perioada 15 – 16 martie, politia de frontiera britanica (Border Force) a anuntat o actiune grevista. Vor fi afectate toate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 4 ndash; 5 februarie 2023, o parte insemnata a teritoriului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, miercuri si joi, Politia de Frontiera britanica (Border Force) a anuntat organizarea unei greve,

- Cea mai mare parte a Bulgariei se afla joi și vineri sub ninsori abundente, iar autoritațile locale au emis un cod portocaliu pentru regiunile Smolian, Pazardjik, Plovdiv și Blagoevgrad, transmite MAE.

