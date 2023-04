Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie - 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de trecere a frontierelor.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in data de 7 aprilie 2023, Asociatia Producatorilor de Cereale din Republica Bulgaria a anuntat organizarea unor actiuni de protest in zona punctelor de trecere…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis joi seara o atenționare de calatorie privind restricții de circulație in zona punctelor de trecere a frontierei Ruse și Kardam, din cauza unor proteste ale fermierilor bulgari.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in perioada 29 - 31 martie, Asociatia Nationala a Producatorilor de Cereale va organiza activitati de protest.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 16 martie 2023, principalele sindicate elene au anuntat organizarea unei greve generale, cu durata de 24 de ore. Vor fi afectate transportul public…

- Destinațiile preferate de vacanța ale romanilor, anul trecut, au fost Bulgaria, Turcia și Grecia, iar ca orașe Varna, Sunny Beach și Hurghada. Destinația cu cea mai mare creștere in cautarile de cazare a fost Turcia.