Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța in Grecia 2022: Atenționare de calatorie din partea MAE. Pericolul incendiilor de vegetație se menține Vacanța in Grecia 2022: Atenționare de calatorie din partea MAE. Pericolul incendiilor de vegetație se menține Ministerul Afacerilor Exterene a informat cetațenii romani care se afla sau intenționeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru urmatoarea perioada din luna iulie 2022, autoritațile elene au reiterat avertizarea referitoare la pericolul producerii unor de incendii de vegetație. Apariția focarelor…

- Agenția locala pentru mediu din Slovenia au emis o atenționare de canicula severa pentru perioada 19 - 25 iulie, temperaturile putand ajunge la 40 de grade. Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis, marți, o alerta de calatorie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Slovenia ca agentia locala pentru mediu a emis, pentru perioada 19-25 iulie, o avertizare de canicula severa.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile au emis o atentionare meteorologica privind temperaturi extreme, in special pentru zona continentala, cu valori cuprinse intre 42° si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie EMY a emis o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra pana la data de 10 iulie 2022, in special in regiunile…

- MAE: Atentionare de calatorie pentru romanii care merg in vacanța in Grecia. Precipitatii abundente, grindina si vijelii Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie prin care informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Marinarilor Eleni (PNO) a anuntat organizarea unei greve, la data de 1 mai, pe durata intregii zile.