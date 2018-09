Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid in ultimele ore, atingand intr-un ritm accelerat gradul 4 (pe o scara de la 1 la 5).



Potrivit autoritatilor americane - http://www.nhc.noaa.gov (Centrul de Urmarire al Uraganelor) - sunt asteptate vanturi puternice de peste 200 km/h si daune majore in zonele afectate (dezradacinarea copacilor, dislocarea acoperisurilor si a zidurilor, distrugerea…