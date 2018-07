Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, majoritatea prefecturilor din partea de vest a tarii se afla sub atentionare de ploi abundente si…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat destinat tuturor cetațenilor romani care au antamate vacanțe in Grecia, in care avertizeaza ca vremea va fi deosebit de rea, cu temperaturi in scadere, averse de ploaie și furtuni insoțite de grindina. MAE informeaza ca zonele cele mai afectate vor fi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca lucratorii de la caile ferate si de la metroul suburban au anuntat o greva de 24 de ore, pentru vineri, 8 iunie 2018, in intervalul orar 00:00 24:00. Cetatenii romani…

- Sapte persoane si-au pierdut viata dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania s-a ciocnit violent cu un camion, pe un drum national din Ungaria. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat marti seara ca a activat celula de criza si a facut demersuri in regim de urgenta pe langa autoritatile locale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei sau Regatul Danemarcei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana in luna noiembrie. In aceste conditii, toate persoanele…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis doua avertizari valabile pentru Franța și Spania. Turiștii sunt informați cu privire la greva aeriana care va afecta regatul spaniol, dar și despre faptul ca Franța va menține controalele la frontierele țarii. Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe turiști…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat intreruperea activitații cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat intreruperea activitații cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de…