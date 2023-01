Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat luni cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, pe 2 februarie, personalul trenului de suprafata din Atena, care asigura legatura cu Aeroportul International „E. Venizelos”/STASY, a anuntat organizarea unei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru perioada 25 – 27 ianuarie 2023, Serviciul Național de Meteorologie (EMY) al Republicii Elene a emis un cod roșu de precipitații mixte, insoțite de descarcari…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru perioada 25 27 ianuarie 2023, Serviciul National de Meteorologie EMY al Republicii Elene a emis un cod rosu de precipitatii mixte, insotite de descarcari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, de miercuri pana vineri, Serviciul National de Meteorologie al Republicii Elene (EMY) a emis un cod rosu de precipitatii mixte, insotite

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, de miercuri pana vineri, Serviciul National de Meteorologie al Republicii Elene (EMY) a emis un cod rosu de precipitatii mixte, insotite de descarcari electrice,…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca luni, 28 noiembrie, are loc in Austria o greva in transportul feroviar care va afecta atat circulația trenurilor interne, cat și a celor transfrontaliere.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pe fondul comemorarii "Revoltei studentilor impotriva juntei militare", in cursul zilei de 17 noiembrie 2022, autoritatile elene au adoptat masuri de restrictionare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca miercuri este programata o greva generala in numeroase sectoare de activitate.