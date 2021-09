Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca in perioada 3-7 septembrie (ora 2,00), mecanicii de locomotiva ai concernului Deutsche Bahn se afla in greva, potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- Sunt afectate cursele feroviare pe distanțe lungi și cursele regionale pe intreg teritoriul federal, cu precadere legaturile feroviare dintre Berlin și bazinul Rhein-Ruhr, precum și dintre Hamburg și Frankfurt am Main.Deutsche Bahn va incerca sa asigure curse la interval de doua ore pe rutele cele mai…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca mai multe organizatii sindicale au anuntat organizarea unei greve cu durata cuprinsa intre 4 si 12 de ore.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe romanii care tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Portugalia ca lucratorii unei companii care efectueaza servicii de manipulare pentru aeroport se afla, duminica, in greva, existand posibilitatea ca acest lucru sa afecteze functionarea…

- Funcționarii publici din Grecia vor organiza, joi, o greva generala de 24 de ore, ii informeaza MAE pe romanii care sunt sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia. Greva va afecta și transportul public in comun. Romanii sunt sfatuiți sa evite deplasarile neesențiale in zonele centrale din Atena,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Administratia Nationala elena a Functionarilor Publici si Confederatia Generala a Lucratorilor din Grecia au anuntat organizarea unei greve generale, cu o durata…