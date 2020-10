Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Negru Voda au depistat la primele ore ale zilei de marti, cu ajutorul aparaturii de observare pe timp de noapte, in apropierea frontierei de stat, un cetatean libian care a incercat sa intre ilegal in Romania dinspre Bulgaria, traversand pedestru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile din aceasta tara au emis o avertizare de incendiu pentru ziua de vineri, 4 septembrie, informeaza Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Belarus ca, pe fondul evolutiilor politice cu dinamica impredictibila, la Minsk si in majoritatea localitatilor importante din tara pot sa apara situatii, inclusiv manifestatii,…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care se afla sau intentioneaza sa se deplaseze in perioada imediat urmatoare in localitatea Courmayeur din Regiunea Valle d'Aosta, Republica Italiana, sa evite zona Val Ferret si sa respecte cu strictete recomandarile, dupa ce autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Italia ca autoritațile locale din Courmayeur, Regiunea Valle d’Aosta, au atenționat cu privire la riscul...

- Val de canicula in Andaluzia in aceste zile, ii atenționeaza Ministerul Afacerilor Externe pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in aceasta regiune spaniola.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania - Andaluzia - ca regiunea se confrunta cu un val de canicula. Ministerul Afacerilor...

- Ministerul Afacerilor Externe anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania - Andaluzia - ca regiunea se confrunta cu un val de canicula, informeaza Mediafax.