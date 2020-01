Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in weekend in statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetatie din Australia, transmite luni DPA.Statele din sudul si estul Australiei se confrunta de cateva luni cu incendii de vegetatie care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Australia, unde, din cauza incendiilor de vegetatie, a fost decretata starea de dezastru, in statul Victoria. Si in alte zone este stare de alerta, inclusiv in capitala Canberra.

- Ministerul de Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Australia ca statul a decretat stare de dezastru in statul Victoria, ca urmare a incendiilor de vegetație. De asemenea, MAE precizeaza ca alerta pentru condiții de producere a incendiilor este inca in vigoare pentru capitala Canberra,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei ca a fost decretata starea de dezastru in statul Victoria, in urma evenimentelor catastrofice provocate de incendiile de vegetatie. Potrivit unui comunicat…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie si citat de AFP potrivit Agerpres. Un corp a fost descoperit in apropierea orasului Kempsey, din statul New South Wales (sud-est) - una dintre…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in zona Los Angeles, ca se mentin restrictii de circulatie rutiera in regiunile...

- Astfel de incendii se produc in fiecare an pe insula-continent in timpul primaverii si verii australe. Anul acesta insa, au fost extrem de precoce si de intense, izbucnind imediat dupa debutul lunii septembrie, in focare identificate din nordul statului New South Wales (sud-estul tarii) si pana in…