Atenţionare de călătorie în Portugalia: vânt şi valuri puternice Potrivit MAE, in Republica Portugheza, Institutul local pentru Mare si Atmosfera (IPMA) a anuntat, pentru perioada 19-20 decembrie, instituirea unui cod rosu de ploi, intensificari ale vantului si valuri puternice pentru districtele Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo si Guarda.



Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Lisabona: +351213968812, +351213979982, +351213966463, +351213960866, apelurile la ultimele doua numere de telefon fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

