- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri, o serie de precizari privind regimul de vize si conditiile de calatorie pentru cetatenii romani in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord incepand cu data de 1 ianuarie, anul viitor, data de la care Regatul Unit isi va asuma pe deplin…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia, ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis un cod portocaliu de ploi si intensificari ale vantului, pentru perioada 11-13 decembrie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie vizand Suedia, unde autoritatile au decis prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana la 11 mai 2021.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele publicate de autoritatile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de amenintare privind posibilitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in cursul zilei de vineri, mai multe organizatii sindicale vor organiza o greva generala care ar putea afecta serviciile publice si private in domeniul transporturilor.…

