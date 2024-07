Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Macedonia de Nord ca in perioada 1 iulie 31 august 2024, se prognozeaza vreme caniculara, cu temperaturi peste normalul perioadei de vara, crescand riscul producerii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Turcia ca in cursul zilei de 29 iunie 2024, au fost inregistrate 44 de focare de incendii pe teritoriul acestei țari, 30 dintre acestea in zonele rurale și 14 in zone…

- Restricții de circulație ( 7,5 t) pe autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale, in perioada 21 - 24.06.2024, din cauza caniculei. CNAIR informeaza participanții la trafic ca in perioada 21-24.06.2024, in intervalul orar 10.00 -20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile din aceasta tara, se desfasoara lucrari de reparatie si asfaltare a suprafetei carosabile a Podului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, intentioneaza sa calatoreasca sau sa tranziteze Republica Bulgaria catre Grecia si Turcia si retur catre Romania ca, in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile pascale 30 aprilie 6 mai 2024 , se preconizeaza inregistrarea…

- MAE: Atenționare de calatorie! Autoritatile de la Paris au decis mentinerea controalelor la frontierele interne UE – terestre, maritime si aeriene Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile…