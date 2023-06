Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) informeaza ca „condamna cu fermitate declarațiile recente ale unui reprezentant al Federatiei Ruse din Herson, teritoriu ucrainean aflat sub ocupație rusa, in care a fost amenințata direct R. Moldova”. Guvernatorul din Herson, Vladimir Saldo,…

- Daca la sfarșitul anului Consiliul European va recunoaște ca fiind satisfacatoare rezultatele reformei in domeniile enumerate, liderii UE pot conveni sa inceapa negocierile de aderare. O asemenea performanța a guvernarii se va constitui intr-o baza solida electorala pentru forțele pro-europene la viitoarele…

- 14 moldoveni au fost evacuați din Sudan dupa ce in zona au inceput ostilitațile. Aceștia au ajuns pe cale aeriana in Franța și in Rusia, scrie Realitatea.md . „In legatura cu situația de securitate din Sudan, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a monitorizat constant situația de securitate.…

- In legatura cu situația de securitate din Sudan, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca a monitorizat constant situația de securitate. „Avand in vedere confruntarile armate violente de pe teritoriul Sudanului, MAEIE a depus eforturi pentru a identifica cetațenii Republicii Moldova…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie pentru Franța, acolo unde vineri, 28 aprilie 2023, este programata o greva care va duce la perturbarea circulației feroviare și a zborurilor. Sunt așteptate perturbari ale circulației feroviare in Franța (TGV, Ouigo), locale (TER,…

- Republica Moldova susține crearea unui Tribunal Internațional Special, pentru crimele de razboi comise in Ucraina, a declarat joi, vicepremierul Nicu Popescu, in cadrul unei intrevederi la Chișinau cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, care a efectuat o vizita de lucru in țara noastra . „Am avut…

- In contextul grevelor la nivel federal declanșate luni, 27 februarie, in sectorul transporturi din Republica Federala Germania, și care afecteaza transportul aerian, feroviar și rutier, transportul public și privat de marfuri, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetațenilor romani care se afla,…